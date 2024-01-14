被災地で生存者を探す救助隊＝１３日、コロンビア/Fredy Builes/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）南米コロンビア北西部のチョコ県で土砂災害が発生し、当局の発表によると少なくとも３４人の死亡が確認された。チョコ県知事室が１３日に発表したところによると、１７人の遺体が検視のため、隣接するアンティオキア県の県都メデジンへ運ばれた。残る１７人の遺体も今後搬送される見通し。知事は「県にとって大変悲しい週末だ」と述べ、す