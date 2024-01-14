お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（60）の休業宣言で、テレビ業界に激震が走っている。7本もあるレギュラー番組は今後どうなるのだろうか。＊＊＊【写真を見る】「松本人志」が尊敬するよしもとの「2人の先輩」松本及びダウンタウンのレギュラー番組は掲載の表のとおりだ。それぞれが人気番組だけに、テレビ局はさぞ慌てていることだろう。民放プロデューサーに聞いた。「松本さんクラスのタレントが突然不在になる