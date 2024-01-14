【台北＝園田将嗣】１３日の台湾総統選と同時に行われた立法委員（国会議員、定数１１３）選で、与党・民進党は過半数を獲得できなかった。国民党が立法院（国会）の第１党となり、少数与党に転落して「ねじれ」状態となる民進党は、予算案や法案の審議で野党に抵抗され、政治が不安定化する可能性がある。民進党は前回（２０２０年）と前々回（１６年）の立法委員選では過半数を獲得。議会第１党として盤石な政治体制を敷き、