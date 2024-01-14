能登半島地震では、発生当日から１０日間、奈良県内の消防でつくる緊急消防援助隊の県大隊延べ５４１人が第４陣まで、石川県輪島市に派遣された。大隊長として第１陣、第３陣を率いた山本雅史さん（５３）（県広域消防組合・中央方面隊隊長）が取材に応じ、現地の様子や活動を振り返った。（山田珠琳）県大隊は地震が発生した１日の夜に要請を受け、第１陣が出発。だが、主に活動した輪島市に向かうのは容易ではなかった。「
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