年を追うごとに徐々に運用機数が減りつつある、「ジャンボ機」ことボーイング747。しかし、国内では貨物専用航空のNCAが主力機として使用しています。今回、その機内が公開されました。最後の「ジャンボ」747-8Fを主力機に「ジャンボジェット」と呼ばれ、かつて多くの航空会社が使用していたボーイング747。現在旅客型の多くが退役し、多くは貨物機として運用されています。そのようななか2024年時点でも、国内でも747を主力機に据