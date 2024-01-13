大学入試センターは13日、大学入学共通テストで、地理歴史・公民の試験時間が約15秒短くなった会場があったと発表した。このミスがあった試験室で受験した47人が、再試験の対象となった。【解説】世界史B、今年はやや易化代ゼミ分析センターによると、大阪人間科学大学庄屋学舎（大阪府摂津市）の会場で、試験終了後に受験生1人から「試験時間が16秒足りなかったのではないか」と指摘があった。センターが調べた結果、この