（写真：shimi／PIXTA）社風や働きやすさは外からは見えにくいもの。そこでクレジット・プライシング・コーポレーション（CPC）は、オープンワークと共同開発した企業の社風を定量的に評価する「VCPCクチコミインデックス」を用い、国内上場企業について「従業員から見た働きやすさスコアランキング」を作成した。「VCPCクチコミインデックス」は、オープンワークの運営する従業員口コミサイトであるOpenWorkに寄せられた、従業員