いちご尽くしのメニューが勢揃い！ホテルのアフタヌーンティー＆ビュッフェShop.1【ホテル椿山荘東京】桜×ストロベリーアフタヌーンティー「ホテル椿山荘東京」では、ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」にて、旬を迎えるいちごを使ったメニューや、桜の香りを楽しむスイーツを揃えた「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」を提供中。上段には、いちごやアプリコット、桜のパンナコッタ、抹茶ゼリーなどを美しく重ねたグラススイー