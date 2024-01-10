能登半島地震の余震が続く中、石川県七尾市の「恵寿（けいじゅ）総合病院」（４２６床）で、被災地の希望となる新たな命が誕生した。両親は地割れした道路を車で走り、海に面した病院に駆け込んだ。院内に響く元気な産声に、両親や医療スタッフらは喜び合った。（杉本奏）地震発生から２時間が過ぎた１日午後６時半頃、同病院で急きょ勤務に入っていた産婦人科長の新井隆成さん（６０）が１本の電話を受けた。「１０分おきに痛