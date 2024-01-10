北朝鮮メディアは、金正恩総書記が軍需工場を視察した際、「大韓民国は我々の敵だ」「我々の安全を脅かせば完全に焦土化する」などと述べたと報じました。10日付の朝鮮労働党の機関紙は9日までの2日間、金総書記が軍需工場で武器などの生産状況を確認する様子を伝えています。その際、金総書記は各工場の取り組みを評価するとともに、年初から砲撃などで対立を強める韓国について、「我々に最も敵対的な国と規定する歴史的な