能登半島地震では、金沢市に隣接する石川県内灘町でも大きな被害が出ている。液状化によるとみられる家の沈下や道路の隆起などで、家に住めない状況は同じだ。液状化であちこちが傾いた石川県内灘町の西荒屋地区。平衡感覚が狂う=2024年1月9日午前11時35分、土井良典撮影県庁から車で15分ほどの沿岸部、鶴ケ丘地区を9日に訪ねた。電柱や看板は傾き、道路は隆起し、砂があちこちで噴き出ている。地割れが多かった奥能登地域の道