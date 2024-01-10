米国などは9日、北朝鮮がロシアに弾道ミサイルを輸出し、ウクライナへの攻撃に使われたとして強く非難する共同声明を出した。ロ朝の軍事協力は、欧州や朝鮮半島、インド太平洋地域など世界各地の安全保障に影響するとして、「深い懸念」を表明した。ブリンケン米国務長官=AP声明には、日本や韓国、米英仏独伊、ウクライナ、豪州、アルゼンチンなど48カ国と欧州連合（EU）の外相が参加した。声明は、北朝鮮がロシアに弾道ミサイ