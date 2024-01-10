能登半島地震です。ドライブレコーダーが記録した津波が襲った集落を取材。間一髪で難を逃れた高齢女性のその後を追いました。■安否不明86人輪島市に集中すすのにおいが立ち込める石川県の「輪島朝市」では、9日に一斉捜索が始まりました。連絡の取れていない安否不明者は石川県全体で102人に上りますが、そのうち86人が輪島市に集中しています。朝市の近くにあった家が燃えた85歳の女性。知り合い2人の安否が分かって