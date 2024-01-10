フジテレビ系「めざまし８」（月〜金曜・午前８時）は１０日、「舟唄」「雨の慕情」などのヒット曲で知られる歌手の八代亜紀（やしろ・あき、本名・橋本明代＝はしもと・あきよ）さんが、昨年１２月３０日に急速進行性間質性肺炎のため、死去したことを報じた。７３歳だった。所属事務所のミリオン企画が９日に公式サイトで発表した。葬儀・告別式は８日に事務所スタッフのみで執り行った。後日、お別れの会を開く。昨夏に膠原