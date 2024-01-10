生放送中の番組が武装した男に妨害され、乗っ取られた/CNNキト（ＣＮＮ）南米エクアドルで生放送中のテレビ番組が９日、武装した男らに妨害され、乗っ取られた。その直後、ノボア大統領は「国内の武力衝突」状態にあると宣言し、極度の暴力をまん延させているとして複数の犯罪組織の「無効化」を治安部隊に命じた。襲われたのは最大都市グアヤキルを拠点とする国営ＴＣテレビジョン。ソーシャルメディアの映像には、フードをかぶっ