1995年12月に解散命令が確定したオウム真理教の麻原彰晃・元代表（本名・松本智津夫）の娘で、かつて「アーチャリー」と呼ばれた松本麗華（りか）さん（40）が毎日新聞のインタビューに応じた。彼女の目に、「宗教2世」を巡る実情はどう映るのか。（3回に分けて報じます）【聞き手・坂根真理】【写真】信者らが食べていた「オウム食」「特定の宗教を攻撃する口実」取材をお受けするかどうかは迷いました。私が「宗教2世」であ