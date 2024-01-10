ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は公式ＨＰなどで、次回１０日の放送は、「ビートルズの日本公演で失神した人今でもビートルズ聴き続けてなきゃウソ説」「キグルミの中から『お前ヤっちまうぞ』などの脅迫めいた言葉が聞こえてきたら超おっかない説」の検証を告知している。予告動画では活動休止を発表した松本人志も出演。２本目のネタでは、かわいらしい鹿の着ぐるみが、恐ろしい言葉を吐き、ブチ切れている。公式ＳＮＳ