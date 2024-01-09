【ラスベガス時事】米国とカナダの自動車ジャーナリストが選ぶ２０２４年の北米最優秀車賞が８日発表され、乗用車部門でトヨタ自動車のハイブリッド車（ＨＶ）「プリウス」とプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）「プリウス・プライム」が受賞した。トヨタの北米子会社によると、プリウスの受賞は２０年ぶり２回目。投票したジャーナリストは「プリウスは長い間、見た目がジョークの種とされてきたため、新型はプリウスだと認識