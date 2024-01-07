能登半島の沿岸には1日、最大震度7の地震が発生した直後に津波が押し寄せた。住民は、津波の高さや、到達時刻の早さに驚きを隠せない。太平洋側で発生する海溝型地震と違い、避難する時間が極めて短い、日本海側の津波防災の難しさが露呈した。【写真】崩れた実家の前で涙妹は最期まで子供を守った国土交通省によると、石川県珠洲（すず）市、能登町、志賀町で計約120ヘクタールの浸水が確認された。中でも珠洲市宝立町春日