能登半島の沿岸には1日、最大震度7の地震が発生した直後に津波が押し寄せた。住民は、津波の高さや、到達時刻の早さに驚きを隠せない。太平洋側で発生する海溝型地震と違い、避難する時間が極めて短い、日本海側の津波防災の難しさが露呈した。【写真】崩れた実家の前で涙妹は最期まで子供を守った国土交通省によると、石川県珠洲（すず）市、能登町、志賀町で計約120ヘクタールの浸水が確認された。中でも珠洲市宝立町春日
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 和楽器バンド 年内で活動休止へ
- 2. 小泉元首相のお年玉 驚きの金額
- 3. 旧型のカローラ 造り続ける理由
- 4. GACKT 「格付け」まさかの“映す価値…
- 5. DAIGO失態 hydeと妻に全力謝罪
- 6. マスク氏 コカインなど常用か
- 7. 有吉 新年1本目の冠ラジオを欠席
- 8. 災害時「議員は何もするな」理由
- 9. 紅白のけん玉ギネス「裏側」告白
- 10. 若者の車離れ 新成人の3割が実感
- 1. 災害時「議員は何もするな」理由
- 2. 輪島市にボランティア「待って」
- 3. 地震後に隆起 漁に出られず嘆き
- 4. 父の葬儀が台無しに…最悪の僧侶
- 5. 山本太郎代表 首相と知事に提言
- 6. 地震直後 津波到達の早さに驚き
- 7. 警察官が山で死亡 登山中滑落か
- 8. 焼肉店で21組中19組が食中毒発生
- 9. 埼玉で水道メーター盗難が多発
- 10. 池田容疑者逮捕「全員逮捕して」
- 1. マスク氏 コカインなど常用か
- 2. JALお詫び文 海外から労い殺到
- 3. ペットの耳を「整形」中国で物議
- 4. 交通違反で逃走の男 川で溺死か
- 5. 北朝鮮が韓国側の島周辺で3日連続射撃…
- 6. タイ旅行で注意 絞首刑の場合も?
- 7. 中国 外国に移り住む若者が増加
- 8. 番犬ではなく番鳥だ！囚人の見張りは犬…
- 9. 「台湾有事」可能性はある?
- 10. 中国 武器供与受け米国に制裁
- 1. 孫へ毎年110万贈与 まさかの事態
- 2. 「オタク女性専門ジム」が急成長
- 3. 傲慢夫が破産危機…妻に土下座
- 4. 会話ぶち壊し…家族が嫌がる返事
- 5. 会議での発言 何番目がベスト?
- 6. ロボット過酷労働で嘘つく可能性
- 7. ホットドッグ720円 米物価の今後
- 8. ドコモとKDDI 船上基地局を運用
- 9. 元自衛官が紹介「災害の備え」
- 10. ハーゲン 過去最高売上を更新
- 1. 若者の車離れ 新成人の3割が実感
- 2. バスの「オタ席」が消えゆく背景
- 3. 残念? 去年消えたIT関連サービス
- 4. 「定番」ボールマウスが過去最安
- 5. 「貯蓄額」2位は東京都…1位は?
- 6. Apple 11月17日に新型Mac発表か
- 7. LINEで文字認識！ 翻訳もできちゃうス…
- 8. 「脳にデバイスを埋め込んで耳鳴りを治…
- 9. 喫茶店のおかわりシステムに驚き
- 10. Appleが「古いiPhoneの性能を意図的に…
- 1. 元妻側による暴露 羽生は誤算か
- 2. 箱根駅伝 寮母からの厳しい言葉
- 3. イチロー氏 カレー毎日食べない
- 4. 建英の一時離脱「最大の問題」
- 5. マツケンサンバ踊る父に選手嫉妬
- 6. 松井秀喜氏 ニューヨークでの近況は「…
- 7. 武豊が京都競馬場通算1400勝達成
- 8. 珍事 犠牲バントが「HR」に
- 9. ロッテ上田「ポケモン」と入寮
- 10. 日ハムの本気補強 戸惑う人多い?
- 1. 和楽器バンド 年内で活動休止へ
- 2. 小泉元首相のお年玉 驚きの金額
- 3. GACKT 「格付け」まさかの“映す価値…
- 4. DAIGO失態 hydeと妻に全力謝罪
- 5. 有吉 新年1本目の冠ラジオを欠席
- 6. 紅白のけん玉ギネス「裏側」告白
- 7. GACKT、『格付けチェック！』で今年も…
- 8. 「格付け」DAIGOをhydeがかばう
- 9. 「紅白」で“ありえない”大ミスの有吉…
- 10. 高島彩 FNSで「母乳」出て大慌て
- 1. 男の子だから…非常識なママ友
- 2. 超美肌の90歳！宇野千代さんの美容の秘…
- 3. 【LINE】「アカウント引き継ぎ設定」ボ…
- 4. 合コンで「商社マン」を落とすには、“…
- 5. アラ50の下着問題 解決後の変化
- 6. 食事会で「非常識」先輩から指摘
- 7. ゴワゴワのアンダーヘアは嫌われちゃう…
- 8. 35歳になったらやらなきゃ損！2023年の…
- 9. どうしてうまくいかないの？そんな時に…
- 10. 辛くなるほどカワイイ（涙）【Avail】…