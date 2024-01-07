習近平指導部の一強体制で、言論統制が強まる中国。当局からの脅しや拘束におびえ、故郷に見切りをつけて外国に移り住む若者が増加している。そのうちの1人は「自由が奪われた」と、その理由を語った。一方、北京の街で聞くと「自由をあきらめるのも大切」と、順応しようとする姿も…。（NNN中国総局森葉月）■中国当局の封じ込めから1年 「白紙デモ」制圧訓練も？2023年、中国のSNSなどにある動画が投稿された。1人の男性が“