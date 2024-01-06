出会い系アプリで誘い出した男性に暴行し、現金などを奪ったとして、愛知県警捜査1課と中署は6日、中学生を含む男女5人を強盗と監禁の疑いで逮捕したと発表した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕されたのは名古屋市瑞穂区の無職、相川鈴亜（れいあ）容疑者（21）と愛知県小牧市の男子中学生（14）のほか、高校生ら17〜18歳の3人。逮捕容疑は12月20日午前2時10分ごろから約1時間半、相川容疑者の自宅で名古屋市内の