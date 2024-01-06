元日に発生した「令和6年能登半島地震」。震源地となった能登半島以外でも多くの地域で揺れが観測され、自宅の地震対策や防災バッグの中身をあらためて見直す人も多いようです。【写真】話題となった実際の投稿そんな防災バッグにまつわる投稿が、Xで大きな注目を集めています。投稿者は2児の母であるmochiko（@mochiko419）さん。mochikoさんが住む地域では地震発生時、大きな横揺れが長い時間続きました。大きな被害はなかったも
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