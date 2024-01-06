人口約130人の「魚島（うおしま）」。愛媛県唯一の離島自治体、上島（かみじま）町にあり、役場がある弓削（ゆげ）島から船で約40分かかる。町立魚島小中学校はこの春、全国募集の「魚島さざなみ留学」2年目を迎える。産卵期のタイ、サワラなど多くの魚が集まり、豊漁を伝える春の季語「魚島時（どき）」で知られる島。ここだけで味わえる瞬間を少年少女が重ねる「育ち時（どき）」に地域の未来をかける。【離島留学、学校生活の
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