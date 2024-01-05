北陸電力志賀原子力発電所1号機＝2021年11月6日、石川県志賀町（共同通信社ヘリから）北陸電力は5日、石川県志賀町で震度7を観測した能登半島地震を受け、同町にある志賀原発（停止中）の全域を見回って点検した結果、安全上問題となる被害は確認できなかったと発表した。使用済み核燃料プールの冷却や、放射性物質を閉じ込める機能に問題はないとしている。北陸電によると、志賀原発1号機地下で震度5強を観測した。地震発生か