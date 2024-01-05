最大震度7を観測した能登半島地震で、石川県は5日、死者94人、行方不明者1人と発表した。発生から丸4日がたったが、輪島市の14地区などで集落が孤立状態にあり、県内の避難者は3万人以上にのぼる。6日以降、天候が悪化する見通しで、気象庁は土砂災害への警戒を呼びかけた。地震のためとは断定できないが連絡が取れなくなっている安否不明者は222人。【写真複数】「潰れた１階部分に人が１人閉じ込められています」と書かれた貼
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