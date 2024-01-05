お笑い芸人・夢屋まさるとして活動し、現在はテレビ朝日社員として働く鈴木優さんが5日、自身のX（夢屋まさる名義／@yumeyamasaruru）を更新。その投稿内容からお笑いコンビのトム・ブラウン、みちお（39）の“意外”な本名が「衝撃すぎる」「めっちゃ驚いたｗ」「下の名前かと思ってた！」などと話題を呼んでいる。【写真あり】「衝撃すぎる」「下の名前かと思ってた！」みちおの“本名”が記された投稿鈴木さんは「芸人辞め