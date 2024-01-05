関西ジュニアの「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がレギュラーを務める大阪・ＡＢＣテレビの演劇ドキュメント番組「ＴＨＥＧＲＥＡＴＥＳＴＳＨＯＷ−ＮＥＮ」（土曜、深夜１・００）が、当面の間放送休止となることが５日、同番組の公式Ｘ（旧ツイッター）で発表された。Ａぇ！ｇｒｏｕｐでは、メンバーの福本大晴が昨年１２月３０日、コンプライアンス違反のため所属の「ＳＭＩＬＥ−ＵＰ．」（旧ジャニーズ事務所）からマネジメント