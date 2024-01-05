2024年1月4日頃から、X（Twitter上で）「ソーラン節で湯を沸かす」という謎の行為に関する言及が相次いでいる。ソーラン節の熱気は日本国民なら誰もが知るところと思うが、湯を…沸かせるのか…？いったいどんな文脈から飛び出した言葉なのか。発端となったのは、あるXユーザーが投稿した「防災リュックに入れる赤ちゃん向けのミルク」に関するポスト。そのユーザーがリュックの中身を見直すにあたって「液体ミルクを買わなきゃ」