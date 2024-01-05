人気女子ゴルファー河本結が２日、自身のインスタグラムを更新。初詣へ行ったことを報告した。黒のダウン、ひざ上２０センチはありそうなグレーの超ミニスカート、黒のブーツの「冬コーデ」。「前髪命系女子になりたいけどなりきれない系女子」と、前髪に触れて笑顔を浮かべる写真を投稿した。河本は私服やゴルフウエアを投稿するアカウントも開設し、積極的にファッションも披露。ファンからは「まぶしすぎる」、「スタイル