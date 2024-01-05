［東京５日ロイター］ - ファーストリテイリングは５日、昨年１２月のユニクロ国内既存店売上高が前年比１５．４％減少したと発表した。月を通して気温が高く、冬物商品の販売に苦戦したという。客数は同１４．６％減、客単価は同０．９％減だった。