日本を代表する写真家の篠山紀信さん（本名・紀信＝みちのぶ）が亡くなった事が５日、分かった。８３歳。妻は元歌手の南沙織さん、次男は俳優の篠山輝信さん。小学館は「株式会社篠山紀信」名で「写真家篠山紀信は、１月４日早朝、老衰のため永眠いたしました。８３歳でございました」と死因が老衰であることを発表した。葬儀は遺族の意向により、近親者にて執り行うという。お別れの会については、現時点では未定という。