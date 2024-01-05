【ソウル聯合ニュース】北朝鮮軍が５日午前、黄海上の韓国の北西島しょ付近で海岸砲射撃を行った。砲弾は海上緩衝区域に落下した。北朝鮮が海上緩衝区域で砲射撃訓練を行うのは１年１カ月ぶり。韓国軍合同参謀本部の李誠俊（イ・ソンジュン）広報室長は同日午後に開いた緊急記者会見で、北朝鮮軍が同日午前９時ごろから１１時ごろまで、黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）に近い白○島（○＝令に羽）と延坪島の北方