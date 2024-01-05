ドジャースの大谷翔平投手（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。1日に発生した能登半島地震の被災地にドジャースと共同で100万ドル（約1億4500万円）寄付することを発表した。これに対し、SNSで賞賛が集まっている。「大谷翔平さん、ドジャースありがとう」「本物のスーパーヒーロー」「日本の宝すぎる」「神様仏様大谷様」「さすがオオタニサン」「本当に尊敬する」などの声が寄せられた。また岩手県出身の大谷は、花