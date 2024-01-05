インスタグラムを更新「ドジャースと共同で寄付をいたします」ドジャースの大谷翔平投手が日本時間5日、インスタグラムを更新し、球団とともに1日に発生した能登半島地震による被災地への支援を行うことを表明した。「行方不明者の早期発見と被災地域の復興を心より願っています」と綴った。球団とドジャースを運営する投資家グループ「グッゲンハイム・ベースボール」は、支援として100万ドル（約1億4500万円）の寄付を行い、