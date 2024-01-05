【AFP＝時事】スペイン警察は4日、南部アンダルシア（Andalucia）州コルドバ（Cordoba）近郊で50匹近い野良猫が毒殺されたとみられる事件が発生し、捜査を開始したと発表した。事件は12月31日、コルドバ郊外のラカルロタ（La Carlota）村で、野良猫のすみかとなっているごみ捨て場で10匹以上の死骸が見つかったことで発覚した。住民の通報を受けた動物愛護団体PACMAは2日、治安警察（Guardia Civil）に「47匹の猫の群れが大量