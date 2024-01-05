全国各地でクマによる被害が相次いだ2023年。被害に遭った人は19道府県で200人以上に及び、6人が犠牲となった（同年11月末時点）。しかし、元NHK自然番組ディレクターで、昨年早期退職して猟師になった黒田未来雄氏によれば、本来クマは臆病で、“無益な戦いは絶対にしない”生き物だという。話題の狩猟ノンフィクション『獲る 食べる 生きる 狩猟と先住民から学ぶ“いのち”の巡り』の著者でもある黒田氏が解説する“ヒグマのリ