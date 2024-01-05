羽田空港で2日、日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、搭乗していたSTVの社員が事故当時の緊迫した機内の様子を手記にまとめました。 着陸の瞬間…衝突音 1月2日、日本航空516便は定刻の午後3時50分より15分遅れて千歳空港を離陸した。座席は前方の中列の通路側。機内アナウンスで最新の機体であると案内があり、内装やデザインを見渡した。道中はまったく通常のフライトと変わらず、いつものように着陸態勢