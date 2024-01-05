人気格闘家・平本蓮が５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。左薬指に指輪をはめた女性の写真を投稿し、反響を集めている。平本はグラスで乾杯する様子の写真とともに、「あると思います！」と記述。そのすぐ後には、女性が宝石が散りばめられた指輪を嬉しそうに披露する写真も公開した。詳細は明かされていないが、この投稿に、コメント欄は祝福の声が殺到。格闘家で既婚の梅野源治は「いい子だもんな〜ようこそこちらの世界へ