日本を代表する写真家で、ジャンルの垣根を越えて活躍した篠山紀信（しのやま・きしん、本名＝みちのぶ）さんが4日、東京都内の病院で死去した。83歳。東京都出身。宮沢りえ（50）をモデルにしたヌード写真集「SantaFe」で社会現象を起こすなど、常に時代を“先撮り”した巨匠だった。訃報を受け、宮沢や歌舞伎俳優の市川團十郎（46）、女優の橋本マナミ（39）らが追悼した。篠山さんの訃報に、世間に衝撃と悲しみが走った。