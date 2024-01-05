サンリオは、雑貨ブランド「SWIMMER」と人気キャラクターたちとのデザインコラボシリーズ『SWIMMER×SANRIO CHARACTERS』全16商品を、17日から全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで発売する。【写真】人気雑貨がミニチュアに！シークレットマスコット8種同ブランドは、衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランド。動物