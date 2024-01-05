昨季ＤｅＮＡでプレーしたトレバー・バウアー投手（３２）が４日（日本時間５日）、米テレビ局「ＦＯＸ」のニュース番組「Ａｍｅｒｉｃａ’ｓＮｅｗｓｒｏｏｍ」に出演し、かつての性的暴行疑惑などを赤裸々に語った。髪を短く切りそろえ、スーツにネクタイを締めて番組に出演したバウアー。番組内ではかつて持ち上がった性的暴行疑惑で女性側が提示した動画、顔に傷がついた写真なども確認しながらバウアーは引き締まった表