TBSの安住紳一郎アナ（50）をはじめ、2024年も有名人の結婚報告、報道ラッシュで始まったものの、「能登の地震や羽田の飛行機事故でそれどころじゃなくなった」（スポーツ紙芸能デスク）。ダウンタウンがいない正月は意図的？ TBSは地震特番続行→「ドリーム東西ネタ合戦」放送休止に視聴者憶測被災者のことを思えば、とても祝福ムードじゃないというのは当然だろう。「スポーツ紙が正月に“大物”の結婚報道というのは恒例行