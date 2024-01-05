MLB公式のエンゼルス番記者「私も不思議だ」昨年12月に大谷がドジャース移籍を表明してから3週間以上が過ぎた。年も明けたが、未だエンゼルス時代の“兄貴分”マイク・トラウト外野手はSNSで大谷について言及していない。MLB公式サイトでエンゼルス番を務めるレット・ボリンジャー記者も「私も不思議なんだ」と疑問に思っているようだった。トラウトは、大谷が1年目の2018年からエンゼルスでともにプレー。“トラウタニ”の愛