歌手のGACKT（50）が、5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を中心とする最大震度7の大きな地震を受け、エンターテインメントの“自粛”を叫ぶ声にコメントした。石川県で1日、震度7の地震が発生した。石川県能登地方へ大津波警報が発令され、テレビ各局は正月特番の放送を取りやめ、地震速報へ切り替えた。GACKTが出演するABCテレビ・テレビ朝日系「芸能人格付けチェック！20