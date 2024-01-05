【ニューヨーク時事】米中西部アイオワ州デモイン郊外の高校で４日、銃撃事件が発生し、近くに住む中学生１人が死亡、校長ら５人が負傷した。容疑者は同校の男子生徒（１７）で、現場で自殺したとみられる。米メディアによると、男子生徒は散弾銃と拳銃で武装。事件当時は校内で朝食を提供する時間で、死亡した中学生はこれに参加していた可能性がある。４日は冬休み明けの新学期初日だった。