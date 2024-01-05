現在までに118種類が知られている、世界を形作る構成要素、「元素」。私たち人類の身体もまた、さまざまな元素からできている。元素のちょっとしたバランスの乱れが健康状態までをも大きく左右する。そんな元素と人間の深遠な関係について、『元素118の新知識〈第2版〉 引いて重宝、読んでおもしろい』を著した桜井弘氏に聞いた。 PHOTO by iStock鉄／Iron地殻中では酸素、ケイ素、アルミニウムに次いで多量に存在する鉄であるが、