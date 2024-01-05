10位でシード権を獲得した大東大がガッツポーズでゴールインした(C)産経新聞社第100回大会となった2024年箱根駅伝は、青学大の2年ぶり優勝で幕を閉じた。一方で、復路の16校一斉スタートによる順位混乱や、選手が白バイと接触寸前になるなど、運営面の課題も噴出した。【関連記事】【箱根駅伝】2023総集編男を上げたベスト3…フリーザ様は2位?シード争い混乱1月2日の往路では青学大が、従来のタイムを3分近く更新する5時間18