シリア・ラッカで過激派組織「イスラム国」（IS）の旗を掲げるIS支持者＝2014年6月（ロイター＝共同）【テヘラン共同】過激派組織「イスラム国」（IS）は4日、系列メディアで、3日に起きたイラン南東部ケルマンでの爆発に関して犯行声明を出した。死者が84人、負傷者が280人以上になり、近年のイランでは最大のテロ被害となった。犯行声明によると、1人目の戦闘員が群衆の中で爆発物が入ったベルトを爆破させ、約20分後に2人目