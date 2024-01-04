3日、イラン・ケルマンで起きた爆発現場に集まった人々（AP＝共同）【テヘラン共同】イラン政府は4日、南東部ケルマンで3日に起きた爆発の死者を84人と発表した。当初は死者数を103人としたが、95人に修正し、さらに変更した。負傷者は280人以上。国営メディアが伝えた。ライシ大統領は「テロによる犯罪行為」との声明を発表。アラブ諸国などからも非難が相次ぎ、サウジアラビアとカタールの外務省は3日「テロを拒絶する」と表明