¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã·ª¸¶Í¦Â¢¡Û2ÎóÌÜ¤Î°ËÅì¡¢µ×ÊÝ¡¢»°ãø¤È1¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤ÏÍ­ÎÏ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î1Æü¡¢º£·î12Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ëº¸Â­¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿MF»°ãø·°¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤âÂç²ñ½éÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢2011Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½DF·ª¸¶Í¦Â¢»á¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô